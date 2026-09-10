Танкисты сравняли «опорники» ВСУ с землей. Лучшее видео из зоны СВО

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

Уничтожение позиций нарушило оборону ВСУ на данном участке и лишило противника возможности сдерживания штурмовых подразделений ВС РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты разведывательных БАЛА группировки «Восток» обнаружили передовые позиции боевиков ВСУ на участке обороны в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Координаты выявленных целей передали экипажам танков Т-80БВ 29-й общевойсковой армии группировки «Восток». Боевые машины вышли на закрытые огневые позиции и нанесли серию ударов. Корректировка огня велась средствами разведывательных БпЛА подразделения войск беспилотных систем в режиме реального времени, что позволяло уточнять координаты после каждого выстрела. В результате стрельбы уничтожены опорные пункты и находившаяся на позициях живая сила ВСУ.

«Выезжаем на дежурство, ждем команду, после чего занимаем закрытую огневую позицию и начинаем работать. Корректируют нас довольно быстро: после каждого выстрела проходит буквально четыре-пять секунд — и уже поступают новые координаты. Наводчик вводит их и производит следующий выстрел. Все происходит моментально. Сейчас часто говорят, что идет война дронов и танк бесполезен. Я бы с этим поспорил. Танк может работать как артиллерийское орудие, при этом он точнее, маневреннее и мобильнее. Экипаж может сделать несколько выстрелов и быстро сменить огневую позицию. Даже если противник откроет ответный огонь, внутри танка мы защищены», — рассказал командир танка с позывным «Анатолич».

Уничтожение укрепленных позиций нарушило оборону ВСУ на данном участке и лишило противника возможности использовать подготовленные опорные пункты для сдерживания штурмовых подразделений группировки «Восток».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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