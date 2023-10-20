Группа финразведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 11 0

Организация занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Группа финразведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Руководители Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» решили приостановить членство Росфинмониторинга в FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег,. — Прим. ред.). Об этом сообщается на официальном сайте международной организации. Отмечается, что решение связано с беспокойством относительно последствий конфликта на Украине.

Группа объединяет подразделения финансовой разведки свыше 160 стран мира. Росфинмониторинг входил в ее состав более 20 лет. Прежде «Эгмонт» вводила против российской службы ряд ограничений, теперь и вовсе приостановила ее членство. Решение останется неизменным «на срок, необходимый для защиты интересов группы».

«Группа „Эгмонт“ по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями конфликта на Украине и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины… Доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации», — сказано в официальном заявлении.

Согласно заявлению, приостановка членства Росфинмониторинга в FATF необходимо для «поддержания репутации группы „Эгмонт“ в глобальном пространстве и обеспечения единства экосистемы и защиты других интересов и целей группы». Для справки: «Эгмонт» называет своей задачей создание площадки для взаимодействия подразделений финразведки во всем мире для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и реализации соответствующих внутренних программ.

Тем временем, сообщает 5-tv.ru, в Киеве и Львове проходят митинги против растраты бюджетных средств.

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