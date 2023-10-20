Известный певец надругался над флагом Украины: «Я думал, это флаг Швеции»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

Финский рэпер Käärijä выбросил со сцены запущенный в него из зала флаг Украины

Известный певец надругался над флагом Украины: «Я думал, это флаг Швеции»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Roni Rekomaa

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Даже после публичных извинений артиста проклинают в сети, угрожают расправой.

Финский рэпер Käärijä (Настоящее имя исполнителя Йэре Пеухенен. — Прим. ред.) стал объектом жестокой травли в сети за инцидент с украинским флагом на концерте. Артист представлял Хельсинки на «Евровидении» в 2023 году, во время конкурса он всячески демонстрировал солидарность с Киевом, в частности, с соперничавшей украинской группой Tvorchi и обнимался с музыкантами.

Прошло несколько месяцев, и Пеухенен стал врагом украинской публике. А все потому что неуважительно обошелся с флагом Незалежной в ходе выступления. Видео с концерта публикует издание utro.ru. Один из поклонников завернул в полотно флага что-то тяжелое, чтобы лучше летел, и запустил в артиста. Тот резко изменился в лице и решил разобраться с хамом.

Рэпер подошел к краю сцены, потребовал бросавшего показать себя, а затем отчитал его за неподобающее поведение. Потом поднял флаг и выбросил со сцены. С этого момента хамом в глазах украинских слушателей является он. Действия Пеухенен сочли оскорбительными, обращение с символикой страны — надругательством. Поняв, в какой ловушке оказался, музыкант поспешил оправдаться.

«Я думал, это флаг Швеции. Это моя вина! Очень грустно, что люди теперь ненавидят меня из-за недоразумения», — заявил Käärijä.

Потоки оскорблений и угроз мучительной расправой раскаяние не остановило.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Харатьян высказался о поддерживающих Украину российских артистах. Актер возмущен поведением бывших коллег за границей.

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