«Измена и предательство» — Харатьян приложил словами уехавших из России артистов

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Алина Крылова
Алина Крылова 220 0

Актер Харатьян отчитал уехавших за рубеж коллег-артистов

«Измена и предательство» — Харатьян приложил словами уехавших из России артистов

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

63-летний актер театра и кино рассказал, что на самом деле думает по поводу поступков артистов-непатриотов.

С момента отъезда целой группы актеров, юмористов и певцов из России прошло полтора года. Большинство из них закрепиться за рубежом так и не сумели, а некоторые, чтобы прокормиться на иностранных харчах, еще и выставили на продажу недвижимость. На фоне уже имеющихся проблем ряд артистов продолжает негативно высказываться в адрес своей Родины, что взбесило Дмитрия Харатьяна.

После начала спецоперации народный артист России Харатьян вынужден был прекратить общение со многими из коллег. В беседе с aif.ru исполнитель знаменитой роли гардемарина в пух и прах раскритиковал поведение знаменитых артистов, назвав их позицию вредительской и предательской.

«На мой взгляд, их позиция ошибочная, а в каких-то случаях — даже подлая. Потому что говорить о Родине, какой бы она ни была, в таком тоне и такими словами — это… измена, предательство. Можно по-разному относиться к отдельным людям, но к целому народу и стране такое отношение неприемлемо и совершенно неправильно», — оценил сложившуюся ситуацию он.

По словам Харатьяна, артисты, испытывающие радость от попыток диверсий в Москве, не должны заслуживать ничего, кроме жалости. Пока он сам выступает под флагом своей страны и считает честью поддерживать боевой дух сограждан, кто-то на стороне «набивает себе авторитет» способами, выходящими за грани здравого смысла.

«Для меня это абсурд! Эти люди как будто живут в каких-то других реалиях. Не понимаю, что ими движет, их логику мышления. Меня их слова даже не задевают, потому что это просто бред. Мне тут один сказал: „Вот не стыдно тебе?! Ты был на концерте в ‚Лужниках‘ под этими флагами!“ Я ему: „Подожди секунду. Под флагами Российской Федерации?! Это моя страна. Это моя Родина. А ты под каким флагом? Под каким флагом ты сидишь здесь, в России? Ты кто? У тебя паспорт какой страны?“ Это жесть полная! Людям хватает совести такое нести. Что ты тогда здесь живешь? Ведешь подрывную деятельность и смущаешь умы?» — поставил на место всех неправых он.

Обладающий устойчивой позицией по сложившемуся вопросу Харатьян сумел привить патриотические взгляды и своим детям. Сыну артиста не так давно исполнилось 25 лет, он успел закончить ВГИК и готовится к съемкам большого полнометражного фильма «Карузо».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Харатьян рассматривает для сына возможность службы в армии.

Тема:
Спецоперация
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