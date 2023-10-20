«Рубль сильно недооценен»: когда и на каком уровне укрепится российская валюта

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Экономист Чирков: рубль может укрепиться до 80 за доллар за несколько месяцев

«Рубль сильно недооценен»: когда и на каком уровне укрепится российская валюта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на экономическую ситуацию, Россия опережает по темпам роста в данной сфере проседающий Запад. Но когда же рубль окончательно окрепнет?

Российский рубль может укрепиться до 80 за доллар в течение нескольких месяцев, прогнозирует доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Его мнение приводится в материале агентства «Прайм».

Эксперт полагает, что в этот период курс рубля будет зависеть от ситуации в западных экономиках.

«Российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас», — сказал Чирков.

По мнению аналитика, экономика РФ в последние месяцы существенно опережает по темпам роста проседающие западные. Эксперт подчеркнул, что рост экономики Евросоюза, в соответствии с данными Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2023 году замедлится до 0,7%. В России, как посчитали в Росстате, рост ВВП за второй квартал составил почти 5%. К тому же, в странах Запада высокий уровень инфляции. В долгосрочной перспективе или примерно усредненных сроках рубль может укрепиться еще сильнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр финансов России Антон Силуанов назвал два ключевых актива, в которых сегодня наиболее целесообразно хранить деньги.

+4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.31
-0.06 102.63
-0.28
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

10:12
«Пора признать»: Зеленскому открыли глаза на реальную обстановку на поле боя
10:09
Lada и Haval: Минпромторг составил список авто для госслужащих
10:01
Кристину Асмус тошнит от партнеров по фильмам: «Зубы не чистят перед поцелуем»
9:53
В Петербурге началось строительство крупнейшего в регионе парка для электробусов
9:50
«Рубль сильно недооценен»: когда и на каком уровне укрепится российская валюта
9:39
Новая российская гаубица «Коалиция-СВ» успешно прошла госиспытания

Сейчас читают

Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди
Внучка сызранки в автобусе спасала бившегося в припадке кондуктора пока другие зевали
Искусственный интеллект – новое ядерное оружие: о чем предупреждает Генри Киссинджер
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России