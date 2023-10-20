«Рубль сильно недооценен»: когда и на каком уровне укрепится российская валюта

Несмотря на экономическую ситуацию, Россия опережает по темпам роста в данной сфере проседающий Запад. Но когда же рубль окончательно окрепнет?

Российский рубль может укрепиться до 80 за доллар в течение нескольких месяцев, прогнозирует доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Его мнение приводится в материале агентства «Прайм».

Эксперт полагает, что в этот период курс рубля будет зависеть от ситуации в западных экономиках.

«Российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас», — сказал Чирков.

По мнению аналитика, экономика РФ в последние месяцы существенно опережает по темпам роста проседающие западные. Эксперт подчеркнул, что рост экономики Евросоюза, в соответствии с данными Европейского центрального банка (ЕЦБ), в 2023 году замедлится до 0,7%. В России, как посчитали в Росстате, рост ВВП за второй квартал составил почти 5%. К тому же, в странах Запада высокий уровень инфляции. В долгосрочной перспективе или примерно усредненных сроках рубль может укрепиться еще сильнее.

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