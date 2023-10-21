Рейды в Санкт-Петербурге: на рынках задержаны десятки нелегалов

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На рынках Санкт-Петербурга задержаны десятки нелегалов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что происходит в Северной столице?

Несколько десятков нелегальных мигрантов выявили полицейские во время рейдов на крупных рынках и овощебазах Петербурга.

В общей сложности правоохранители проверили документы более тысячи работников. Нарушителей миграционного законодательства задержали, некоторых из них депортируют. Тех же, кто успел получить российский паспорт, доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

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