Не надо депрессии: что делать, если нет праздничного настроения?

В каждой компании, отмечающей Новый год и последующие праздничные дни, найдется тот, кто не веселится вместе с остальными. Почему дух праздника посещает не всех? И как помочь себе, если действительно грустно?

Усталость

За 2023 год мы сильно устали и хотим отдохнуть. Для одних это означает — строгать салаты, встречать гостей, петь песни и плясать до утра. Но, возможно, вы не из их числа. Если вместо праздничного настроения внутри лишь ощущение утомленности, спросите себя: что поможет вам по-настоящему расслабиться и переключиться?

Что делать?

Составьте список дел, которые поднимут настроение и помогут восстановить силы;

Встройте в свой ежедневный распорядок по одному из этих дел каждый день;

Сделайте хотя бы одно дело из списка прямо в ближайшее время.

Неуверенность в завтрашнем дне

Нам до сих пор трудно смириться с неопределенностью. Мы ни в чем не уверены, ничего не можем планировать заранее. Как в таком настроении настроиться на праздничные дни? Попробуйте посмотреть на ситуацию иначе — ведь есть в будущем и что-то, на что мы в состоянии повлиять.

Что делать?

Путешествуйте по родному городу. Наверняка рядом с вами полно мест, где вы так и не успели побывать, хотя давно об этом мечтали;

Напишите список книг и фильмов, которые сможете посмотреть за длинные выходные. Поставьте себе цель заниматься медитацией каждый день или делать зарядку по утрам;

Составьте план на ближайшие дни: какие новогодние фильмы посмотреть, что включить в праздничное и постпраздничное меню, как нарядиться на встречу с родственниками.

Разочарование

Возможно, праздничного настроения у вас нет, потому что вы понимаете: отметить Новый год, как мечталось, снова не получилось. Или вы можете в предпраздничные дни четко осознать: вы опять не достигли тех целей, которые себе ставили. А может, вас расстраивает, что все опять было как всегда — мандарины, оливье, мама, дети, спать в час ночи.

Что делать?

Сначала от души погорюйте над рухнувшими планами и недостигнутыми целями. А затем подумайте, что вы можете придумать в имеющихся условиях — к чему стремиться дальше.

Вспомните, что вы сделали в уходящем году, чтобы достичь поставленных целей. Даже если конечная точка пути еще далеко, вы ведь не стояли на месте. А если стояли, то почему? Что мешало? Вполне возможно, что прошлогодняя цель попросту перестала иметь для вас значение. А значит, пора ставить новую. Или выдохнуть и дать себе шанс в следующем году — запланировать шаги, которые реально выполнять.

Если вам наскучило каждый раз отмечать Новый год одинаково, прислушайтесь к себе — а чего бы вам хотелось? И не полагайтесь на мнение других — творите собственный праздник своими руками каждый день. А не только на праздничных каникулах.

Не заставляйте себя радоваться, не вымучивайте улыбки. Лучше быть грустным, но настоящим. Объясните близким, почему вы не в настроении, ведь чувства — это нормально, даже если они не такие, каких ждешь от себя в праздник.

И это вовсе не значит, что другие не могут радоваться. В конце концов, вы можете порадоваться за них. А там, кто знает… Ведь настроение всегда может измениться, пишет портал psychologies.ru.