Тренер Владимир Савин, воспитавший Малафеева, ушел из жизни в возрасте 100 лет

Наставник работал в футбольной школе «Зенита» на протяжении 34 лет.
Фото: сайт ФК «Зенит»
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Тренер Малафеева Владимир Савин ушел из жизни в возрасте 100 лет
Легендарный тренер вратарей петербургского «Зенита» Владимир Савин ушел из жизни на 101-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
«Зенит» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Савина. Легендарный тренер вратарей сине-бело-голубых ушел из жизни на 101-м году жизни», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Владимир Савин на протяжении 34 лет работал тренером вратарей в футбольной школе «Зенита» — с 1971 по 2005 год. За это время он подготовил целую плеяду известных голкиперов.
Одним из самых титулованных воспитанников Савина стал Вячеслав Малафеев — бронзовый призер чемпионата Европы и четырехкратный чемпион России в составе «Зенита». Также под руководством специалиста тренировался Юрий Окрошидзе, выступавший за петербургский клуб, ЦСКА и другие команды.
Причина смерти Владимира Савина не уточняется.
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