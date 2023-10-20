Родное лицо: серийная убийца из Мексики сделала леденящее кровь признание

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 18 0

Серийная убийца Хуана Барраса убивала старушек из-за ненависти к матери

Родное лицо: серийная убийца из Мексики сделала леденящее кровь признание

Фото: www.globallookpress.com / Edson Vazquez

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Женщина, расправлявшаяся с пожилыми женщинами на протяжении десяти лет, рассказала о мотивах страшных преступлений.

Жительница Мексики Хуана Барраса, приговоренная к 759 годам тюремного заключения за убийства 16 пожилых женщин, совершала свои преступления из-за ненависти к собственной матери. Об этом сообщает издание The US Sun.

Хуана Барраса признана виновной в 16-ти убийствах, которые потрясли Мексику в конце 1990-х — начале 2000-х годов. По версии следствия, которая показалась суду убедительной, мексиканка искала пожилых женщин, втиралась к ним в доверие, а после душила или забивала до смерти. При этом ничего ценного из домов старушек не пропадало.

Полиция долгое время подозревала в преступлениях крупного мужчину, ведь характер травм, нанесенных жертвам, говорил о недюжинной силе убийцы. К слову, Барраса является профессиональным рестлером, хоть серьезных успехов в этом виде спорта она так и не добилась.

Уже после приговора, который фактически оставил убийцу за решеткой до конца ее дней, женщина призналась, что видела в своих жертвах образ матери-алкоголички. Свое детство она назвала сущим кошмаром. Например, когда Хуане было 12 лет, родительница продала ее за три бутылки пива своего знакомому, который изнасиловал ребенка. Первый раз Барраса забеременела, будучи подростком. В школе она не училась. Всего у нее было четверо детей, но первого сына убили в уличной драке.

«Эта история привела ее к этому. У нее никогда не было школьного учителя, психолога или друга, который мог бы помочь ей с теми проблемами, которые у нее были», — заключает нейропсихолог Фегги Остроски после личного общения с преступницей.

Кстати, официальные лица до сих пор полагают, что Барраса убила от 42 до 48 жертв. Но доказать сумели только 16.

Ранее 5-tv.ru писал о самых известных убийцах-женщинах в мировой истории.

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