Если таблетки не помогают: как лечить похмелье с утра

Распитие алкогольных напитков вызывает сильнейшую интоксикацию организма продуктами распада этанола. После застолья непременно развивается абстинентный синдром. Степень тяжести состояния зависит от количества выпитого спиртного, его вида, возраста человека, степени алкоголизма. Существуют народные и медикаментозные способы, как избавиться от похмелья. Сегодня поговорим о первых и самых доступных.

Как избавиться от похмелья после Нового года?

Похмелье после вечеринки возникает из-за большого количества токсических веществ в организме, увеличения концентрации ацетальдегида, обезвоживания, нарушения сна. Состояние сопровождается неприятными симптомами. Они проявляются на следующий день после распития алкоголя, либо спустя несколько часов.

После разовых распитий спиртных напитков, недомогание пройдет самостоятельно в течение дня, обычно к вечеру. Метаболические процессы постепенно восстанавливаются, самочувствие нормализуется. Однако в случае постоянного приема алкоголя, на фоне отмены, появляется сильное похмелье. Оно переносится сложнее, продолжается дольше.

Домашние средства от похмелья обычно предполагают обезболивающие медикаменты, сорбенты, успокоительные препараты. Еще применяют народные рецепты для более быстрой нормализации общего состояния, пишет rassvet-nn.

Продукты, которые помогут избавиться от похмелья

Действенное средство от похмелья — это некоторые продукты натурального происхождения. Большая их часть есть в холодильнике почти у каждого человека. Из них следует приготовить специальные отвары, блюда против похмельного синдрома:

мятный отвар из мелиссы, настойка пустырника, ромашки — средство успокаивает нервную систему, ускоряет процесс выведения токсинов;

куриный бульон с лапшой, отварная рыба и яйца — продукты способствуют восстановлению печени;

томатный сок — ускоряет восстановление водно-солевого баланса;

сода, сахар и уксус — шипящий раствор выведет токсины, перестанет болеть голова;

компоты, морсы — это витаминные бомбы, улучшающие общее состояние организма;

окрошка на кефире — холодный суп взбодрит, благотворно повлияет на желудок;

имбирный или лимонный чай с медом — напиток снимает тревогу, тошноту и слабость.

Чтобы избавиться от так называемого «сушняка», следует пить минералку или огуречный рассол. Такие напитки нормализуют водно-солевой баланс, избавят от жажды. Дыня и арбуз предотвращают обезвоживание, ускоряют выведение токсинов. При этом пить кофе строго не рекомендуется, оно лишь усугубит дегидратацию.

Что запрещено делать при похмелье?

При сильном похмелье лучше поберечь здоровье и ни в коем случае не принимать спиртное снова. В противном случае развивается более сильная абстиненция, вылечить которую крайне сложно.

Что еще нельзя делать при похмелье:

ходить в баню или сауну;

принимать лекарства в сочетании со спиртными напитками;

делать активную зарядку;

принимать холодный или контрастный душ;

употреблять корвалол или валокордин.

Плохой идеей будет прием препаратов на спирту. Рекомендуется также отказаться от сигарет.

Важно! При серьезных проблемах со здоровьем, сильных болях и повышенном давлении, обязательно вызвать врача!

Абстиненция — это тяжелое состояние, которое развивается на утро после бурной вечеринки. Подтверждением тому служат народные пословицы, картинки в интернете «Принцесса с похмелья». Синдром сопровождается негативной симптоматикой, с которой можно бороться аптечными и народными средствами. В тяжелых случаях, требуется помощь нарколога.