Генпрокурор РФ Краснов рассказал о борьбе с незаконной торговлей оружием

Борьбу с нелегальной миграцией обсуждали сегодня в Нижнем Новгороде на заседании объединенной коллегии Генеральных прокуратур России и Белоруссии.

Обратили там внимание и на проблему незаконного оборота оружия.

Глава российского ведомства Игорь Краснов отметил, что его сбыт в значительной степени ушел в онлайн-пространство.

«Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции. В настоящее время трансформируется деятельность трансграничных криминальных сообществ. Мы это мониторим, отслеживаем», — сказал генпрокурор России.

Генпрокуроры обеих стран признали, что для пресечения не только действующих, но и новых каналов распространения оружия необходимы неотложные меры.

Ранее Путин поблагодарил Генпрокуратуру РФ за соблюдение законности в ОПК, сообщал 5-tv.ru.