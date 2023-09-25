Путин поблагодарил Генпрокуратуру РФ за соблюдение законности в ОПК

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 14 0

Игорь Краснов доложил президенту о работе надзорного ведомства по приоритетным направлениям в 2023 году.

Путин поблагодарил Генпрокуратуру РФ за соблюдение законности в ОПК

Фото: Kremlin.ru

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Владимир Путин выразил благодарность генеральному прокурору Игорю Краснову. На встрече Владимир Путин также поблагодарил всех работников ведомства и отметил безусловное соблюдение порядка в Оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Игорь Викторович, я знаю, что вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу вас отдельно поблагодарить», — сказал глава государства.

Краснов доложил президенту о работе надзорного ведомства по приоритетным направлениям в 2023 году. В ответ Путин выразил надежду на то, что работа продолжится, и будет так же эффективна и по другим направлениям. В частности, отметил президент, это касается соблюдения законных прав и интересов граждан в социальной сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как генпрокурор РФ Краснов провел переговоры с коллегами из СНГ.

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