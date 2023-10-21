Конгрессвуман Грин ответила отказом на запрос Джо Байдена о помощи Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Белый дом запросил у Конгресса дополнительные ассигнования на 105 миллиардов долларов.

Конгрессвуман Грин ответила отказом на запрос Джо Байдена о помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Ernst - Pool via CNP

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Член палаты представителей США республиканка Марджори Тейлор Грин отказалась поддержать запрос администрации президента страны Джо Байденом о помощи Украине и Израилю. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Х (В прошлом Twitter. — Прим. ред.). Решение объяснила необходимостью заниматься внутренними государственными проблемами, которые, по ее мнению, не заботят Белый дом.

«Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран», — заявила Грин.

Конгрессвумен высказалась о более насущных, на ее взгляд, вопросах, которым должен уделить внимание Джо Байдент. Грин подчеркнула, что ждут от Байдена конкретных действий по защите границы США от мигрантов, а также принятия мер по их депортации. И указала, что вместо этого президент лишь подает запросы на финансирование конфликтов за рубежом, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать».

Прежде стало известно, что администрация Байдена обратилась в Конгресс с запросом на согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины. Общая сумма составила 105 миллиардов долларов, на конфликтующие страны пойдет часть этих денег. Палата представителей в свою очередь сейчас не может рассмотреть заявку, так как не имеет спикера — пока на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти никого не выбрали.

Ранее, писал 5-tv.ru, военные эксперты спрогнозировали, чем может закончиться вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

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