США уже ищут крайнего: чем закончится вооруженный конфликт на Ближнем Востоке

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Военный эксперт Орлов: США втягивают Иран в конфликт на Ближнем Востоке

США уже ищут крайнего: чем закончится вооруженный конфликт на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль стал разменной монетой для Штатов, которые решают свои политические задачи на поле чужого боя.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается, и все отчетливее видится впереди угроза большой войны с большим количеством участников — в ситуацию на Ближнем Востоке вовлекаются другие страны. Об этом говорится в материале телеканала «360». После удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа по миру понеслись антиизраильские митинги, хотя ЦАХАЛ и открещивается от атаки.

Депутат Сарват Фатима из Пакистана и вовсе потребовала нанести ядерный удар по Израилю в ответ на бомбардировки Газы. Некоторые аналитики полагают, что в случае наземной операции в этом районе в войну вступит ливанское движение «Хезболла», а затем и сам Ливан. А если что-то начнет происходить на ливано-израильской границе, недолго ждать и военных Ирана.

Протесты гремят в Иордании и Ливане, антиизраильские лозунги звучат в Иране и Турции, жители Туниса вышли на демонстрации после атаки на больницу в Газе. Демонстрация прошла у посольства Франции в Тунисе. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил, что не подозревает страну в ударе, в результате которого погибли сотни людей. Глава Ирана Эбрахим Раиси в свою очередь назвал его военным преступлением и предупредил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов — сторонник теории втягивания Ирана в большую войну. Государство называет себя защитником исламского мира, а потому находится в трудной ситуации в контексте конфликта. При этом заявления США и Израиля не раз указывали на то, что в случае какого-либо вмешательства, Иран постигнет кара. Вашингтону эта кара будет выгодна — отличный способ избавиться от невыгодной фигуры на шахматной доске.

«Они просто тащат его на канатах, создавая такие условия, которые Иран просто уже не может проглотить, и на которые он вынужден отвечать... А если Иран вмешается, США, как мы прекрасно понимаем, обвинят Иран во всех грехах и начнут его бомбардировку без всякого зазрения совести», — считает Владимир Орлов.

Если план сработает, первым пострадает Израиль. Впрочем, продолжает военный эксперт, и еврейское государства, и Украина, и Европа — расходные элементы на пути Штатов к гегемонии. Орлов выразил надежду, что у иранского руководства хватит воли и выдержки, чтобы управлять своими структурами, в том числе «Хезболлой».

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Следом началось вторжение на территорию страны боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться уничтожения военного потенциала противника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как удар по больнице в Газе изменил планы Джо Байдена во время его визита в Израиль.

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