Виктория Дудакова вышла на бой UFC 294 под песню SHAMAN «Я русский»

Российская спортсменка сделала знак всему миру.
Фото: Instagram* / victoriadudakova
Российская спортсменка Виктория Дудакова приняла участие в UFC 294, который проходит на стадионе «Этихад» на острове Яс в столице ОАЭ. Россиянка вышла на ринг под песню SHAMAN «Я русский», показывая свой патриотизм.
Возможно, именно заряженность на победу помогла ей одолеть в поединке Джин Ю Фрей из США. Представительница России победила единогласным решением судей со счетом 8-0.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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