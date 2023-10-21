Виктория Дудакова вышла на бой UFC 294 под песню SHAMAN «Я русский»

Российская спортсменка Виктория Дудакова приняла участие в UFC 294, который проходит на стадионе «Этихад» на острове Яс в столице ОАЭ. Россиянка вышла на ринг под песню SHAMAN «Я русский», показывая свой патриотизм.

Возможно, именно заряженность на победу помогла ей одолеть в поединке Джин Ю Фрей из США. Представительница России победила единогласным решением судей со счетом 8-0.

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