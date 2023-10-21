Виктория Дудакова вышла на бой UFC 294 под песню SHAMAN «Я русский»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 350 0

Российская спортсменка сделала знак всему миру.

Виктория Дудакова вышла на бой UFC 294 под песню SHAMAN «Я русский»

Фото: Instagram* / victoriadudakova

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Российская спортсменка Виктория Дудакова приняла участие в UFC 294, который проходит на стадионе «Этихад» на острове Яс в столице ОАЭ. Россиянка вышла на ринг под песню SHAMAN «Я русский», показывая свой патриотизм.

Возможно, именно заряженность на победу помогла ей одолеть в поединке Джин Ю Фрей из США. Представительница России победила единогласным решением судей со счетом 8-0.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Виктория Дудакова вышла на бой UFC 294 под песню SHAMAN «Я русский»

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