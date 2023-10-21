Стали известны дата и место похорон олимпийской чемпионки Резцовой

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Алексей Хитров
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Анфису Резцову похоронят на Троекуровском кладбище 24 октября

Стали известны дата и место похорон олимпийской чемпионки Резцовой

Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

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Спортсменка скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам и биатлону Анфису Резцову, по предварительной информации, похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства физкультуры и спорта Московской области.

Единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова 19 октября скончалась на 59-м году жизни. По словам экс-супруга спортсменки Леонида Резцова, она умерла, не приходя в сознание, в больнице, куда была доставлена 15 октября. Причину госпитализации он не уточнил.

В 1988 году на Играх в канадском Калгари Резцова завоевала золотую медаль в лыжной эстафете 4×5 километров и серебряную в гонке на 20 километров.

Затем Резцова перешла в биатлон и уже на Олимпиаде 1992 года в Альбервиле (Франция) стала чемпионкой в спринте, а также вместе со сборной выиграла бронзу в эстафете.

Еще через два года на Играх в норвежском Лиллехаммере Резцова выиграла свое третье олимпийское золото в эстафетной гонке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комментатор Дмитрий Губерниев назвал умершую Анфису Резцову ярчайшей звездой и спортивным феноменом.

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