Губерниев об олимпийской чемпионке Резцовой: «Ярчайшая звезда и спортивный феномен»

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 44 0

Губерниев: Резцова была лицом сборной СССР в Кубке мира в 1985 году

Губерниев об олимпийской чемпионке Резцовой: «Ярчайшая звезда и спортивный феномен»

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Спортсменка скончалась 19 октября, ей было 58 лет.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова, которая скончалась 19 октября, была величайшей спортсменкой и настоящим феноменом. Об этом изданию Газета.ру рассказал российский журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Лучшая в своем деле

Анфиса Резцова являлась единственной в истории олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам.

«Она ворвалась, как комета, в 1985 году, стала чемпионкой мира в первый раз еще под фамилией Романова. Она была лицом той сборной и одним из лидеров команды, чемпионкой мира, потом поехала в Калгари, выиграла там золото, еще была второй, по-моему, два раза в лыжных гонках», — вспоминает эксперт.

Губерниев отмечает, что Резцова тренировала у лучших наставников мира. А, когда добилась вершины в лыжных гонках, спортсменка ушла в биатлон, став лучшей и там.

«Резцова производила впечатление какого-то феномена, потому что была один раз призером этапа кубка мира в спринте, совершив шесть промахов. Так, как на лыжах носилась она, в биатлоне тогда такого не было. Два кубка мира, две золотых олимпийских награды. Резцова была ярчайшей звездой», — убежден комментатор.

Уже на закате своей спортивной карьеры Резцова вновь вернулась к лыжам, став чемпионкой мира в конце 1990-х.

Преждевременный уход

Что касается личной жизни великой спортсменки, у Анфисы Резцовой она сложилась тоже весьма удачно. Любимым супругом стал тренер по биатлону Леонид Резцов, в браке родилось четыре дочери. Кстати, две из них в разное время выступали в составе сборной России по биатлону.

«Очень соболезную семье. Конечно, преждевременная утрата. Мы все скорбим, это большая потеря для мировых и российских лыж и биатлона, потому что другой такой как Резцова нет и не будет, она такая одна. Виды спорта меняются, она была образцом трудолюбия и пахоты в спорте», — говорит Губерниев.

Анфиса Резцова скончалась на 59-м году жизни в одной из подмосковных больниц 19 октября, не приходя в сознание. О причинах смерти спортсменки пока не сообщается.

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