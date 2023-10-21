Семью актера Михаила Ефремова обвинили в обмане из-за наследства его дяди

В вопросе о наследстве дяди народного артиста РФ Михаила Ефремова, отбывающего сейчас тюремный срок за смертельное ДТП, появились новые подробности. За родственником актера Александром Покровским, как выяснилось, в течение 20 лет ухаживал Алексей Громов и члены его семьи. За это им была обещана трехкомнатная квартира на Олимпийском проспекте в Москве. Теперь, по словам Громова, Ефремов с женой пытаются лишить его квадратных метров.

Как рассказал Громов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, супруга Александра Покровского прежде переписала свою долю в квартире, как договаривались. А дядю Ефремов убедил повременить с документами, сказал, что все сделает сам. А после его смерти как ни в чем не бывало вступил в права наследования. Теперь он как собственник может, например, законно подселить неизвестных людей к Громовым — на свою долю.

«После вступления в наследство Ефремовыми (7 декабря они вступали в наследство), они сначала боялись, что будут какие-то претенденты на их наследство, имеется в виду квартиру на Тверской, потом некогда стало, а потом общение сошло вообще на нет. Мы их стали раздражать. А в августе этого года заявили нам, что вот есть у вас половина квартиры, ну и все. На этом хватит», — рассказал он.

Громов отметил, что договоренность о передаче ему квартиры — не сюрприз для Ефремовых. Когда артист угодил в роковое ДТП и попал в тюрьму, его жена осталась одна с тремя детьми, плюс работа. Семью, ухаживающую за Покровским, попросили продолжать о нем заботиться, снять часть нагрузки с Ефремовых. А потом будет награда. И если бы вопрос не обсуждался столько раз, Громов, по собственным словам, и не подумал бы требовать квартиру.

«Вы, говорит, вот ухаживайте за ним, как ухаживали, пока он вот не уйдет, вот сколько ему отведено. И мы за это претендовать не будем на эту долю. И вы живете в квартире, которую вам завещали, и будете проживать, никаких вопросов. А он как вот умер, все, и с этого момента уже мы стали не нужны», — говорит Алексей.

По словам Громова, при жизни Покровского отношения с Ефремовыми у его семьи были доброжелательные, человеческие. Алексей считал хозяев квартиры близкими людьми, чувствовал и себя близким для них. Предположить, что со временем все настолько изменится, он не мог. Он отметил, что с дядей Ефремова у них всегда были очень теплые отношения.

Сам дедушка, добавил Громов, предупреждал его о риске обмана. Поэтому Покровский согласился сделать видеозапись, на которой озвучивает свое желание передать недвижимость семье, что о нем заботилась. Больше внятных доказательств воли покойного нет. Семья надеется, что видеозапись приобщат к делу.

«Ожидаем справедливости, чтобы, как нам вот оставили эту квартиру, чтобы мы там в ней проживали. Не хотелось бы, чтобы она превратилась в общежитие, в дележку или в предмет дележа какого-то», — отметил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, появилась информация, что все свое состояние дядя Михаила Ефремова хотел завещать семье Сергея Захарова — погибшего в том самом ДТП по вине актера.