Аппетиты киевского режима продолжают расти.

Киевский режим опять недоволен оказываемой поддержкой со стороны Запада. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что средств, которые президент США Джо Байден запросил у Конгресса для Украины, недостаточно для нужд страны.

Накануне американский лидер запросил у палаты представителей согласовать пакет помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов. Из них примерно 61 миллиард долларов планируется направить киевскому режиму. Эти средства необходимо распределить на год или даже 13 месяцев.

Так, в своем Telegram-канале Железняк заявил, что «решил покопаться по деньгам из США» и последней финансовой помощи киевскому режиму. Объяснил, что на прямую бюджетную поддержку страны в пакете заложено 11,8 миллиарда долларов.

«А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов, и 30% из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США», — объяснил депутат.

Рассчитывая эти средства на 13 месяцев, Железняк заявил, что Украине не будет хватать почти двух миллиардов долларов.

Прежде советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что согласованные Конгрессом США средства на военную помощь Украине на исходе.