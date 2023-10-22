Не просто так? Куда пропала актриса Нина Кирьякова за десять лет до своей смерти

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 8 999 0

Актриса Нина Кирьякова могла жить затворницей десять лет до самой смерти

Не просто так? Куда пропала актриса Нина Кирьякова за десять лет до своей смерти

Фото: Кадр из к/ф «Нам некогда ждать», реж. Владимир Акимов, 1971 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость резко исчезла с экранов. На то была причина?

Накануне, 21 октября, стало известно о смерти актрисы из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нины Кирьяковой. Точная причина ее кончины пока не освещалась родными и близкими. Между тем, известно, что последние лет десять звезда вообще не появлялась на публике. Что с ней происходило все это время?

Последний раз знаменитость засветилась на экранах в 2013 году: с ней вышел эпизод в сериале «Пасечник». После этого в фильмах и на ТВ Кирьякова не появлялась, пишет Газета.ру. Не исключено, что из-за проблем со здоровьем и возраста она могла добровольно отказаться от кинематографа. Впрочем, пока это остается лишь догадками фанатов — истинных мотивов «затворничества» актрисы никто не знает.

С 1991 года Нина Кирьякова служила в «Театре на Покровке». Известно, что она принимала участие во многих легендарных спектаклях. В театре ее любили и даже называли «домовым» — звезда чуть ли не жила на сцене, пока были силы играть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался актер из «Деревни дураков» Сергей Гладков на 61-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:53
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске
12:37
Хор темнокожих спел часть «Всенощного бдения» на русском языке в Нью-Йорке
12:19
Айза опубликовала загадочное свадебное фото сразу после развода Гуфа с Королевой
12:08
Воспитанницу детского дома жестоко избили в Омской области. Возбуждено уголовное дело
11:49
«Возле забора»: ЦАХАЛ сообщила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС
11:33
Не просто так? Куда пропала актриса Нина Кирьякова за десять лет до своей смерти

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Что делают по утрам самые красивые женщины планеты?
Такер Карлсон: власти США три года врали о причине смерти Джорджа Флойда
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023