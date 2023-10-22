Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Что произошло на борту лайнера, летевшего в Москву?

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Красноярске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Пассажирский самолет рейса Владивосток — Москва совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В заявлении отмечалось, что после устранения проблемы лайнер смог направится по ранее проложенному маршруту.

Точные детали случившегося пока неизвестны. Ситуация проясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстренно севший под Новосибирском Boeing 737 отстранили от полетов. Рейс Москва — Томск сел с одним работающим двигателем. Сейчас борт отправлен на техобслуживание. 

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