Ни повышать, ни понижать: почему опасно мешать алкоголь

Смешивая разный алкоголь, можно закончить вечеринку слишком быстро. Организм просто не справится с «градусом», а похмелье на утро будет особенно жестоким. Вместе с наркологом центра «НаркоДок» разбираемся, почему так происходит.

Немного химии

У разных алкогольных напитков разные технологии производства. Если пиво получается в результате брожения, то водка — продукт ректификации или дистилляции. При каждом процессе производства алкоголя образуются определенные токсичные примеси. Чем больше их попадает в организм, чем разнообразнее спектр их действия, тем более тяжелыми оказываются последствия. Печень просто не успевает нейтрализовать все токсины.

Скорость усвоения

Скорость, с которой этанол всасывается в кровь и перерабатывается организмом, меняется под действием разных факторов. Например, газированный напиток ускорит всасывание, а сахар замедлит переработку алкоголя. Напротив, чистая вода (или лед в бокале) уменьшит итоговую концентрацию этанола и замедлит его всасывание. Зная это, можно прогнозировать, как организм отреагирует на определенные сочетания.

Например, если смешать крепкое спиртное с газированным напитком, опьянение наступит быстро и будет сильным. Так происходит, когда мешают водку с пивом, коньяк с шампанским, а также виски с содовой.

Если мы добавляем к алкоголю сладкий сироп, это даст короткий тонизирующий эффект за счет углеводов. Однако опьянение продлится дольше и будет более тяжелым потому, переработка этанола печенью замедлится.

Опасные сочетания

Существует несколько сочетаний спиртного, которые приводят к сильному опьянению и тяжелому похмелью:

пиво и водка;

виски или бренди с любым газированным напитком;

напитки на основе разных спиртов: винных (коньяк, вино, шампанское) и зерновых (виски, водка, пиво);

вина разных цветов.

Спиртное также нельзя смешивать с энергетическими напитками. Такое сочетание повышает артериальное давление, нарушает работу почек, резко увеличивает нагрузку на сердце. В лучшем случае сильно заболит голова, в худшем могут быть судороги или гипертонический криз.

А как же коктейли?

Действительно, при приготовлении коктейлей часто используют опасные сочетания, например дополняют крепкий алкоголь газированными напитками или сладкими ликерами. Некоторые из коктейлей буквально валят с ног, но есть и такие, после которых нет особых последствий. Более безопасными являются коктейли, содержащие много льда, имеющие безалкогольную, негазированную и не слишком сладкую основу, использующие не больше 2 разных видов алкоголя в составе. Даже их лучше не выпивать слишком много, иначе велик риск алкогольного отравления.