«Мантра престарелого»: Пушков оценил заявление Байдена о новом миропорядке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Сенатор Пушков прокомментировал заявление Байдена о новом миропорядке

«Мантра престарелого»: Пушков оценил заявление Байдена о новом миропорядке

Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP

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США даже в условиях ослабления своей гегемонии продолжают цепляться за положение доминирующей сверхдержавы.

Соединенные Штаты не намерены отказываться от претензий на мировое господство, несмотря на свою очевидную слабость и перемены в мире. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о необходимости нового миропорядка, который должны возглавить США.

«Следует понимать: это не мантра в устах престарелого и, возможно, уходящего президента США. Это мировоззренческое и политическое кредо всего американского правящего класса», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, из заявления Байдена следует, что США даже в условиях ослабления своей гегемонии будут продолжать цепляться за положение доминирующей сверхдержавы. Даже при смене власти в Белом доме мир увидит лишь более сглаженную форму американской гегемонии, уверен политик.

Пушков подчеркнул, что США просто не могут отказаться от претензий на мировую гегемонию, поскольку в ней заключается их единственная национальная идея и главное политическое оружие. Без установки на гегемонию страна вступит в период распада и начнет разваливаться, считает сенатор.

Третий вывод российского политика из заявления Байдена заключается в том, что правящая элита США осознает начавшиеся в мире перемены и понимает, что «надо что-то делать». А поскольку действовать привычным для себя силовым методом в нынешних условиях у них уже не получится, они решили «преобразовать» мир при сохранении доминирующей роли США.

Происходить это, по мнению Пушкова, будет через консолидацию «коллективного Запада» и интеграцию финансовых и политических элит стран Глобального Юга в американскую систему мирового доминирования.

«Иными словами, речь идет о расширении Запада за счет инкорпорации в его глобальные структуры и финансы главных центров экономической и политической власти Глобального Юга», — заключил сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Пушков призвал серьезно отнестись к заявлению экс-главы комитета начальников штабов армии США Марка Милли о войне с Россией.

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