«Больно. Скорбим»: внезапно умер экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов

Музыканту был всего 31 год. Что произошло?

Известный в Башкирии музыкант Артур Кусимов скончался на 32-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщил его бывший соратник Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей.

«Сегодня не стало Артура Кусимова (экс музыкант группы „Элвин Грей“). Больно. Скорбим», — написал он на официальной странице во ВКонтакте.

Молодые люди ранее вместе пели в группе «Эвлин Грей», однако после Кусимов решил сделать сольную карьеру. По словам Юльякшина, его товарищ последние два года работал над собственными проектом. К сожалению, он не успел презентовать его.

Музыканту был всего 31 год. Детей у него не было, однако остались убитая горем мать и младшая сестра. Что именно стало причиной смерти — не раскрывается.

Уточняется, что скончался Кусимов в минувшую пятницу, 20 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что на концерте умер 21-летний мобилограф группы «Ирина Кайратовна».

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