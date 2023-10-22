«Больно. Скорбим»: внезапно умер экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 588 0

На 32-м году жизни скончался экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов

«Больно. Скорбим»: внезапно умер экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов

Фото: Instagram* / artur_kusimov

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Музыканту был всего 31 год. Что произошло?

Известный в Башкирии музыкант Артур Кусимов скончался на 32-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщил его бывший соратник Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей.

«Сегодня не стало Артура Кусимова (экс музыкант группы „Элвин Грей“). Больно. Скорбим», — написал он на официальной странице во ВКонтакте.

Молодые люди ранее вместе пели в группе «Эвлин Грей», однако после Кусимов решил сделать сольную карьеру. По словам Юльякшина, его товарищ последние два года работал над собственными проектом. К сожалению, он не успел презентовать его.

Музыканту был всего 31 год. Детей у него не было, однако остались убитая горем мать и младшая сестра. Что именно стало причиной смерти — не раскрывается.

Уточняется, что скончался Кусимов в минувшую пятницу, 20 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что на концерте умер 21-летний мобилограф группы «Ирина Кайратовна».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«Больно. Скорбим»: внезапно умер экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов

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