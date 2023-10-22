Днепропетровский депутат задержан на Украине за вывоз призывников

Украинская полиция задержала депутата, который пытался вывезти из страны уклонистов от призыва. Об этом пишет издание «Вести».

Имя парламентария не раскрывается, однако известно, что он — депутат Днестровского райсовета. Мужчина якобы решил провезти через границу двух призывников на своей иномарке.

«В сговоре с неустановленными лицами мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации», — уточняется в материале.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за незаконную переправу через государственную границу. Следствие продолжает устанавливать все детали и обстоятельства, чтобы избрать меру пресечения для депутата.

Ранее 5-tv.ru писал, что военно-врачебные комиссии на Украине признают больных и инвалидов условно годными к службе в рядах ВСУ, после чего их отправляют прямиком на фронт.