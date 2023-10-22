Днепропетровский депутат задержан на Украине за вывоз призывников
Парламентария поймали с поличным.
Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan
Украинская полиция задержала депутата, который пытался вывезти из страны уклонистов от призыва. Об этом пишет издание «Вести».
Имя парламентария не раскрывается, однако известно, что он — депутат Днестровского райсовета. Мужчина якобы решил провезти через границу двух призывников на своей иномарке.
«В сговоре с неустановленными лицами мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации», — уточняется в материале.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за незаконную переправу через государственную границу. Следствие продолжает устанавливать все детали и обстоятельства, чтобы избрать меру пресечения для депутата.
Ранее 5-tv.ru писал, что военно-врачебные комиссии на Украине признают больных и инвалидов условно годными к службе в рядах ВСУ, после чего их отправляют прямиком на фронт.
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