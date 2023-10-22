Днепропетровский депутат задержан на Украине за вывоз призывников

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

Парламентария поймали с поличным.

Днепропетровский депутат задержан на Украине за вывоз призывников

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинская полиция задержала депутата, который пытался вывезти из страны уклонистов от призыва. Об этом пишет издание «Вести».

Имя парламентария не раскрывается, однако известно, что он — депутат Днестровского райсовета. Мужчина якобы решил провезти через границу двух призывников на своей иномарке.

«В сговоре с неустановленными лицами мужчин планировалось незаконно вывезти за границу, чтобы они избежали мобилизации», — уточняется в материале.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за незаконную переправу через государственную границу. Следствие продолжает устанавливать все детали и обстоятельства, чтобы избрать меру пресечения для депутата.

Ранее 5-tv.ru писал, что военно-врачебные комиссии на Украине признают больных и инвалидов условно годными к службе в рядах ВСУ, после чего их отправляют прямиком на фронт.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября

Последние новости

18:51
Отопительный сезон не по плану: как бороться с недобросовестными коммунальщиками
18:39
Киев направит большую часть запрашиваемых Байденом денег на оборону
18:23
На Украине начали ставить на воинский учет женщин с медицинским образованием
18:12
Дни потери: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 октября
17:58
Днепропетровский депутат задержан на Украине за вывоз призывников
17:42
Слова Байдена о Путине сочли свидетельством паники в Вашингтоне

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Вы скоро встретитесь»: как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа
«Важный какой!» — как экс-солист группы «Банд’Эрос» нашел любовь в девушке, которую не замечал
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023