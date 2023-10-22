На Украине сообщили о взрывах в Киевской области
В регионе работала воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Tim Oelbermann
Взрывы раздались вечером в воскресенье в городе Вышгород, который расположен в Киевской области Украины. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.
В регионе работала воздушная тревога.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ показало кадры уничтожения пехоты ВСУ под Клещеевкой.
Читайте также
100%
-1.40 101.43
-1.20
Нашли ошибку?