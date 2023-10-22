На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 58 0

В регионе работала воздушная тревога.

На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Tim Oelbermann

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Взрывы раздались вечером в воскресенье в городе Вышгород, который расположен в Киевской области Украины. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

В регионе работала воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны РФ показало кадры уничтожения пехоты ВСУ под Клещеевкой.

 

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