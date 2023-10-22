Минобороны РФ показало кадры уничтожение пехоты ВСУ под Клещеевкой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

По вражеским целям четко отработал расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали группу украинских пехотинцев, передвигающихся в районе Клещеевки в ДНР. Кадрами поражения противника поделилось Минобороны РФ.

На полученной записи видно, как восемь боевиков ВСУ передвигаются вдоль полосы деревьев и кустарников. Несколько десятков секунд — и выпущенный расчетом противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск снаряд достигает их позиции. На месте происходит мощный взрыв, в результате которого попытки движения показывают уже лишь два украинца.

В оборонном ведомстве уточнили, что на записи зафиксированы нацисты из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал ВСУ заявил об успехах российских войск на купянском направлении.

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