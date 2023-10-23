Не жалея детей: любовники из Приморья зарезали пять человек, чтобы скрыть убийство

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Рита Миронова
Рита Миронова 230 0

Возлюбленные убили пять человек ради сокрытия расправы над женщиной в Приморье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tommy Seiter; Telegram / Прокуратура Приморского края / prosecutor_pk; 5-tv.ru

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Кровавая история произошла на почве ревности.

Двое возлюбленных жестоко зарезали пять человек, чтобы скрыть убийство другой женщины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, жуткий случай произошел в городе Артеме 18 лет назад.

Летним вечером 2005 года обвиняемые выпивали в компании друзей в доме одной из собутыльниц. Вечер проходил штатно, пока фигурантка не приревновала своего сожителя к приятельнице.

Под действием алкоголя и ярости она дважды ударила женщину железным прутом, а затем ножом. Возлюбленный ревнивицы понял, что надо избавляться от свидетелей, и взялся за топор и нож. С их помощью мужчина зарезал пять человек в доме, среди которых были дети десяти и 12 лет. Их он убил спящими.

После этого фигуранты увидели, что первая жертва жива, и вытащили ее во двор, чтобы добить.

Преступников задержали лишь в 2001 году. Оказалось, что сожители ранее были судимы. Сейчас за убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление мужчине назначили 21 год лишения свободы, а его возлюбленной — 19 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина.

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