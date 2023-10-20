«Произносил невнятные слова»: жуткие подробности убийства сына и тещи Стаса Намина

Выяснилось, что около 20 лет назад мужчина лечился у психиатра.

Пасынок музыканта Стаса Намина восстановил события рокового вечера, когда были убиты его бабушки и брат Артем Микоян. Как стало известно 5-tv.ru, Роман приехал на дачу, чтобы помочь пенсионерке, но после этого ничего не помнит.

Через какое-то время подозреваемый пришел в себя и увидел в комнате окровавленное тело бабушки. Он сразу же позвонил брату и рассказал о произошедшем.

Артем Микоян сообщил обо всем матери и отправился на дачу на такси. Примерно в 23:00 туда приехала его мать, которая и обнаружила убитых. У входа в дом лежало тело ее сына Артема, в комнате — ее пожилой матери. А в коридоре на полу лежал старший сын.

«На полу в коридоре лежал старший сын Роман, который произносил невнятные слова о Боге», — рассказал источник.

Позже подозреваемый попросил мать уйти в комнату, а сам позвонил в оперативные службы. По его словам, моменты убийства бабушки и брата он не помнит.

Проблем с памятью у Романа ранее не было, однако около 20 лет назад он лечился у психиатра после неудачной попытки свести счеты с жизнью. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

Роман Микоян. Фото: Instagram* / _roma_lena_

Изрезанные тела родственников Стаса Намина — сына и тещи — обнаружили сотрудники Следственного комитета РФ по Московской области на даче исполнителя в деревне Крюково. На месте убийства также нашли нож, молоток и «смывы вещества бурого цвета». По некоторым данным, причиной кровавой расправы над родственниками Намина мог стать спор о продаже дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники Стаса Намина стали не первыми жертвами его приемного сына.

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