Машина всмятку: жесткое ДТП в Новой Москве унесло жизнь 25-летнего мужчины

Трагедия произошла рано утром. Точные причины выясняются.

В Новой Москве выясняют обстоятельства дорожной аварии на Калужском шоссе. Там, столкнулись две иномарки. Погиб 25-летний мужчина. Помощь медиков также понадобилась водителю другого автомобиля и его пассажирке. Удар был настолько сильным, что одна из машин оказалась разбита практически всмятку.

И на этом фоне столичный Дептранс предупреждает о тумане на московских дорогах. Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.