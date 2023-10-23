Машина всмятку: жесткое ДТП в Новой Москве унесло жизнь 25-летнего мужчины

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Жесткое ДТП в Новой Москве унесло жизнь 25-летнего мужчины

Фото, видео: Бобылев/ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

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Трагедия произошла рано утром. Точные причины выясняются.

В Новой Москве выясняют обстоятельства дорожной аварии на Калужском шоссе. Там, столкнулись две иномарки. Погиб 25-летний мужчина. Помощь медиков также понадобилась водителю другого автомобиля и его пассажирке. Удар был настолько сильным, что одна из машин оказалась разбита практически всмятку.

И на этом фоне столичный Дептранс предупреждает о тумане на московских дорогах. Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Машина всмятку: жесткое ДТП в Новой Москве унесло жизнь 25-летнего мужчины

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