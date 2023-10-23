Хранитель очага и борец за справедливость: три правила жизни Александра Розенбаума

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Рита Миронова
Рита Миронова 88 0

Александр Розенбаум всегда ставил семью и саморазвитие на первое место

Хранитель очага и борец за справедливость: три правила жизни Александра Розенбаума

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Что помогает артисту оставаться не только успешным музыкантом, но и хорошим человеком?

Александр Розенбаум всегда придерживается определенных правил жизни, которые помогают ему оставаться не только успешным артистом, но и хорошим человеком. Как пишет dni.ru, у певца есть три правила, которым он следует на протяжении долгих лет.

Три главных правила жизни Александра Розенбаума

Первое правило жизни Александра Розенбаума — это верность своим принципам и идеалам. Артист никогда не боялся высказывать свое мнение, даже если оно было отлично от мнения всех остальных. В своих песнях Розенбаум также придерживается своих принципов, затрагивая важные социальные темы, и борется за справедливость.

Второе правило жизни Александра Розенбаума — это постоянное совершенствование и развитие. Всю свою жизнь артист учится чему-то новому и не останавливается на достигнутом. Для него важно постоянное совершенствование — новая музыка, новые жанры и подходы. Развитие касается не только карьеры Розенбаума, но и его личности.

Третье правило жизни Александра Розенбаума — это любовь и забота о близких. Семья для него музыканта всегда была на первом месте. Розенбаум — прекрасный отец и дедушка, который активно участвует в жизнях дочери и внуков, стараясь сделать все для их комфорта. Любое творческое начинание внуков артист с радостью поддерживает.

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