Вы делали это неправильно: как грамотно выбрать зимнюю резину для авто

Цена вопроса может быть любой. И это не самое главное. На что важно сразу обратить внимание?

Если вы уже задумались о том, во что «обуть» свой автомобиль на зиму, мы расскажем вам о трендах этого сезона, поможем с выбором и сориентируем в понимании вопроса. Итак, зимняя резина — способ обезопасить себя и своих близких.

Зимняя резина: что? где? когда?

Шины являются одной из главных и постоянных статей расхода на обслуживание автомобиля, и если вы до сих пор не разобрались в том, что представляет собой зимняя резина, мы попытаемся докопаться до сути.

Зимние покрышки — это автомобильные шины, которые специально разработаны для эксплуатации в холодное время года при температуре, не превышающей +7°С. И чем же отличается зимняя резина от летней, и насколько принципиально это отличие?

Принято считать, что главным отличием зимних покрышек от летних является рисунок протектора, однако на самом деле это не самое главное отличие. Вы с детства должны помнить то, что становилось с обычным ластиком на морозе — он в буквальном смысле этого слова ломался и крошился. Иными словами, резина — это материал, который теряет свои свойства (в данном случае эластичность) в условиях низких температур. Именно поэтому современные производители автомобильных покрышек используют весь свой опыт для того, чтобы изобретать такие химические составы резины, которые были бы «заточены» под тот или иной сезон, тот или иной температурный диапазон, пишет D.A.

Когда нужно менять и покупать зимнюю резину

Законодательно время смены летней резины на зимнюю в нашей стране не оговорено. В принципе, в России никто не запрещает ездить в лютые морозы на летней резине, так что если вам плевать на собственную жизнь с высокой колокольни, можете закрыть эту страницу, забыть о существовании зимних шин и продолжить свою самоубийственную гонку.

Если вы уже задумались о том, во что «обуть» свой автомобиль на зиму, мы расскажем вам о трендах этого сезона, поможем с выбором и сориентируем в понимании вопроса. Итак, зимняя резина — способ обезопасить себя и своих близких.

Основная масса автовладельцев знает, что «переобувать» автомобиль следует тогда, когда столбики термометров сонно доползают до отметки +5°С, а температура с каждым днем продолжает падать, словно курс рубля на фоне новостей из стран Персидского залива. Если говорить об этом с точки зрения календарных мерок, то это октябрь–ноябрь.

Что касается покупки зимних шин, то тут важно помнить, что сани готовить нужно летом. Летние цены вас приятно порадуют. Да и потом вам понадобится не более получаса, чтобы поменять летние колеса на подготовленный зимний комплект.

Виды зимней резины и ее характеристики

Устройство зимних покрышек довольно сложное. Главный их элемент — это протектор, который выполняется из износостойкого каучука. База соединяет протектор с внутренними слоями покрышки и отвечает за снижения сопротивления качения и снижение толчков от неровностей.

Корд из стали работает на увеличение стабильности формы покрышки, повышение устойчивости при езде и увеличение километража пробега.

Под стальным кордом находится прокладка, сделанная из текстильного корда, оказывающая сопротивление внутреннему избыточному давлению. Борта шины защищает каркас, изготовленный из специальных полос, которые, в свою очередь, производятся из каучука.

Плавность амортизации, а также стабильность управляемости обеспечивается при помощи крыльевой ленты, которая впаивается в край покрышки, ближе к колесу.

Однако все это — лишь общие характеристики, которые присущи всем зимним шинам. Нам же нужно разобраться в основных их видах, чтобы понять, во что будет обут наш автомобиль этой зимой.

Шипованная зимняя резина

Данный вид покрышек предназначен для езды по обледенелой дороге. Если вы попытаетесь покорить на шипах асфальт, знайте — ваша попытка заочно обречена на полный провал. На асфальтированном дорожном покрытии сцепление шипованных шин оставляет желать лучшего.

Шипованная резина крайне негативно сказывается на дорожном покрытии, увеличивая степень его изношенности всего лишь за одну зиму в 5-8 раз. Несмотря на это, около 70% российских автовладельцев предпочитают именно этот вид покрышек.

Для тех, кто решил приобрести «шипы», полезно будет знать, что такие шины необходимо обкатать перед серьезными нагрузками, что позволит притереть шипы и закрепить их в протекторе. Первые 500 или 1 тыс. километров старайтесь не развивать скорость больше 80 км/ч и исключите из «рациона» своего автомобиля экстренное торможение.

Преимущества и недостатки шипованных шин

Плюсы/Минусы

Шипы прекрасно работают на заснеженных и обледенелых дорогах

Мокрая дорога перечеркивает все положительные качества шипованной резины. На мокром и сухом асфальте шипы существенно удлиняют тормозной путь и снижают заносоустойчивость. В рыхлом снегу, а также на болотистой грунтовке шипованные шины бытрее «вкопают» автомобиль и даже могут посадить его «на пузо».

Тормозной путь на льду у шипованной покрышки намного короче, чем у «гладкой»

Комфортность езды снижается за счет шумности шин, оснащенных шипами

Шипы разрушают асфальтированное дорожное полотно (в некоторых странах по этой причине шипованная резина находится вне закона)

Такие покрышки, пусть и незначительно, но все же увеличивают расход топлива

Нешипованная зимняя резина

Резина без шипов делится на европейский и скандинавский классы. Первый разрабатывался для того, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с мокрой или покрытой мокрым снегом дорогой. Главная особенность таких шин — это сеть водоотводных каналов на протекторе и мощные грунтозацепы на нем.

Скандинавский класс зимних покрышек разрабатывался для дорог, которые зима прячет под снегом. Они идеально подходят для России. Разряженный рисунок протектора, состоящий из прямоугольников и ромбиков, обеспечивает идеальное сцепление с обледенелой или заснеженной трассой.

Преимущества нешипованной резины / Недостатки нешипованной резины

Отличные характеристики для езды на сухом и мокром асфальте; Не пригодны для езды по обледенелым дорогам; Резина, из которой сделаны нешипованные покрышки, не «плывет» при высокой температуре и не снижает управляемость автомобилем; Низкий шумовой порог; Не портят дорожное покрытие.

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