«Редкий случай»: в Кремле согласились со словами Байдена о новом миропорядке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 123 0

В Кремле согласились со словами Байдена о новом миропорядке

«Редкий случай»: в Кремле согласились со словами Байдена о новом миропорядке

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Однако американцы вряд ли смогут выстроить такие правила и следовать им, усомнился Дмитрий Песков.

В Кремле согласились с мнением президента США Джо Байдена и необходимости нового миропорядка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Мы абсолютно согласны с Байденом. Это редкий случай, когда мы абсолютно согласны. Мир нуждается в новом миропорядке, свободном от попыток навязывать другим странам свою волю», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодня мир должен строиться на взаимном уважении, выгоде и невмешательстве во внутренние дела стран. Однако американцы вряд ли смогут выстроить такие правила и следовать им.

«В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе о каком бы миропорядке ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок, мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет», — заключил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от претензий на мировое господство, несмотря на свою очевидную слабость и перемены в мире. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Джо Байдена о необходимости нового миропорядка, который должны возглавить США.

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