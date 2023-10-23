В поисках темной материи: физики-ядерщики придумали, как «поймать» космические частицы

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 283 0

Академик Ткачев: российские физики создают детектор для поиска темной материи

В поисках темной материи: физики-ядерщики придумали, как «поймать» космические частицы

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Ученые создают детектор, который можно будет использовать в экспериментах с главной массой-энергией Вселенной.

Российские ученые работают над созданием детектора для регистрации нейтрино, который поможет в экспериментах по поиску темной материи. Об этом изданию Газета.ру рассказали в Национальном центре физики и математики.

Считается, что частицы нейтрино, которые образуются в результате ядерных реакций, являются фундаментальными и заполняют все космическое пространство. Именно благодаря им, наряду с дейтроном и позитроном, на Земле существует жизнь. При этом Стандартная модель элементарных частиц не описывает массу нейтрино, и специалисты Института ядерных исследований РАН ищут новую физику, способную это сделать.

«Ускорители — это основной инструмент, благодаря которому мы добываем знания о микромире на рубеже самых высоких энергий, изучаем самые фундаментальные вопросы науки о том, по каким законам работает Вселенная», — объясняет главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, член секции Научно-технического совета НЦФМ «Физика частиц и космология» академик РАН Игорь Ткачев.

Что касается поисков темной материи, считается, что из нее состоит около 85% материи во Вселенной.

«Темная материя тоже рождается на ускорителях, и на основе собранных здесь данных мы проверяем результаты поиска темной материи в других специализированных экспериментах либо ограничиваем модели, в которых она должна быть. В рамках же научной программы НЦФМ мы займемся поиском магнитного момента нейтрино», — говорит ученый.

Во время экспериментов исследователи ищут аномально большой магнитный момент нейтрино. Для этого был разработал специальный детектор, который позволит измерять потоки высокоэнергичных нейтрино на реакторах или спектры радиоактивных изотопов. Этот детектор можно будет использовать и в экспериментах нового поколения по поиску темной материи

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