С видом на Вселенную: кем был единственный человек, похороненный на Луне

Захоронение праха Юджина Шумейкера считается беспрецедентным случаем в истории Земли.

Американский ученый Юджин Шумейкер стал единственным в истории человеком, чей прах был захоронен на Луне. Почему семья приняла такое решение и как это произошло — в материале 5-tv.ru.

Детство и юность

Юджин Шумейкер родился в 28 апреля 1928-го года в Лос-Анджелесе. Детство и юность Юджина Шумейкера прошли между несколькими городами США, так как семья часто переезжала из-за работы отца. С самых ранних лет Юджин демонстрировал любовь к науке, и уже в четвертом классе поступил в Школу практики, где начал собирать образцы минералов. Среднюю школу будущий ученый закончил всего за три года, а в 16 лет поступил в Калифорнийский технологический институт.

Научная деятельность

Шумейкера называют основателем такого научного направления как астрогеология. Ученый всю жизнь проработал в Геологической службе, исследовал лунный состав пород и морфологию кратерных цепей. Именно он в 1994-м году открыл комету Леви 9, чье падение на Юпитер было зафиксировано астрономами, а, как сообщает портал Российского общества «Знание», сам факт считается первым наблюдавшимся случаем столкновения двух небесных тел Солнечной системы.

В молодости Шумейкер мечтал полететь на Луну и даже пытался вступить в корпус американских астронавтов, но здоровье не позволило. Современники называли это одним из самых главных разочарований его жизни, ведь он хотел «добраться до Луны и постучать по ней моим собственным молотком».

Гибель и похороны

Юджин Шумейкер погиб в автокатастрофе 18 июля 1997-го года на территории Таманской глуши, где он занимался изучением одного из очередных кратеров. Последнюю волю ученого озвучила его супруга, которая была с ним в момент аварии, но получила не столь значительные травмы: Шумейкер хотел, чтобы его тело было кремировано, а прах похоронен на Луне в одном из кратеров.

За заслуги перед человечеством последнее желание ученого было выполнено через год после его гибели. Космический аппарат Lunar Prospector был отправлен на спутник Земли и сбросил капсулу с прахом ученого в один из кратеров. Помимо праха Шумейкера, в капсуле была фотография Кратера Дьявола, который открыл Шумейкер, а также отрывок из произведения Шекспира «Ромео и Джульетта», опять-таки, согласно последней воле погибшего.

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