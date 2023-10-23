Суд арестовал бойца MMA Ильяса Якубова по обвинению в оправдании терроризма

Боец Смешанных боевых искусств (ММА) Ильяс Якубов арестован столичным судом более чем на месяц. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Чертановского суда Москвы.

Спортсмена обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. По данным следствия, видеозапись с соответствующими высказываниями он разместил в социальных сетях. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сегодня суд арестовал Якубова на один месяц и 19 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ильяс Якубов был задержан правоохранителями.