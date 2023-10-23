Апелляционный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову

Фигурант был приговорен к 14 годам колонии по делу о госизмене. Однако защита посчитала такое решение неправильным и попыталась обжаловать его.
Фото: www.globallookpress.com / © Group-IB Press Service
Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор основателю компании Grouр-IB Илье Сачкову. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.
Так, инстанция утвердила 14-летний приговор и оставила жалобу стороны защиты без удовлетворения.
Сачков был приговорен по делу о госизмене за то, что в 2011 году передал иностранной разведке секретные данные, которые нанесли репутационный ущерб интересам России. После этого защита Сачкова рассказала о его планах обратиться за помощью напрямую к главе государства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле высказались о планах осужденного основателя Group-IB Сачкова обратиться к Путину.
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