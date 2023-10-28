Одни и те же грабли: почему мы все время выбираем тех, с кем страдаем

Как наконец изменить привычный токсичный сценарий?

Каждый из нас мечтает о настоящей и вечной любви, а также крепкой семье. Но многие при этом оказываются несчастливы в отношениях и браке.

Можно было бы понять, если такой выбор случился один раз в жизни, но многочисленные мужчины и женщины попадают в этот сценарий многократно. Психолог Юлия Белова назвала 5-tv.ru причины, почему люди все время выбирают в партнеры тех, с кем страдают.

Влияние родительских сценариев в отношениях

Все, что мы видели в детстве в отношениях родителей между собой, мы переносим и на свои взрослые отношения. Детские впечатления — самые сильные, они остаются с нами на всю жизнь.

«Если девочка видела, как ее отец пьет, скандалит и обижает маму, у нее есть два варианта построения своей жизни. Либо она выбирает себе в мужья такого же алкоголика и продолжает проживать с ним жалкое существование, либо ищет мужчину, абсолютно не похожего на отца», — отметила психолог.

Однако, по ее словам, чтобы выбрать второй вариант, нужно иметь сильный характер и способность к самостоятельному мышлению. Или осознавать негативный опыт мамы, и менять его.

Не все могут это понимать и тем более изменить. Чаще всего, став взрослым, человек продолжает жить по своему детскому сценарию.

Например, мальчик, воспитанный властной и строгой матерью, долгие годы мечтает вырваться из-под гнета. Но, став взрослым, влюбляется в женщину, которая имеет такие же черты характера, как у мамы.

На первый взгляд она может быть совсем другой, но через некоторое время мужчина оказывается в том же зависимом положении жертвы. Иногда такие страдающие женщины и мужчины сами провоцируют ситуации, чтобы они развивались по знакомому сценарию.

Все дело в привычке

Со стороны мы можем удивляться, глядя, как женщина в очередной раз выбирает себе партнера- абьюзера. При этом она бесконечно жалуется, что ей тяжело, ее не понимают и обижают.

Она не видит других мужчин, с которыми ей было бы гораздо комфортнее. Женщина их отвергает, потому что не имеет опыта общения с такими людьми.

Так устроена психика человека — она воспроизводит то, что ей уже знакомо и понятно. Этот своеобразный перенос страданий из детства объясняется тем, что девушка или юноша пытаются дорешать задачи родителей, чтобы завершить отношения матери со отцом. С этой целью они переносят такие отношения в свою взрослую жизнь и проигрывают сценарий заново.

Как изменить негативный сценарий

Не стоит жить в иллюзиях, додумывая что-то за своего спутника и дорисовывать его образ. Если вам что-то непонятно, переспросите, уточните, учитесь слышать себя и партнера.

И, возможно, что мужчина или женщина, находящиеся рядом с вами, проявятся совсем по-другому. Также Белова посоветовала обращать внимание на «других» потенциальных партнеров, с другим типажом и психологическим, и физическим.

Возможно, начало отношений не будет таким эмоционально захватывающим. Но и последствия будут вполне адекватными и жизнерадостными.

«Чтобы начать жизнь по-новому, нужно работать со своим мышлением. Осознать и понять, какие негативные установки „я взял (а)“ из родительского сценария. Заменить их на те, которые обязательно изменят восприятие себя и окружающих. Которые помогут поменять поведение и увидеть других мужчин или женщин», — подчеркнула специалист, добавив, что если самостоятельно не удается справиться, то нужно идти в терапию.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасен для женщины образ мужика в юбке.