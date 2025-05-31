Уйти нельзя простить: что делать, если вам изменили

Является ли это поводом для расставания или «разбитую вазу» можно склеить?

Лучшим вариантом для пары будет откровенный разговор на начальном этапе отношений — важно в целом определить границы. Но как быть в случае, если партнер изменил и есть ли смысл прощать и пытаться восстановить доверие?

Эксклюзивно для 5-tv.ru сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук обозначил несколько вариантов решения проблемы. По его мнению, первым делом нужно взвесить, каков был статус отношений.

«Это может быть семья, дети, клятвы верности, а вторая ситуация, когда пара начинает встречаться, и девушка заметила что-то, и уже какая-то бурная реакция. Хотя отношения еще находятся не на столь высоком уровне. <…> Для одного лайк, комментарий — это измена, а для другого какие-то эротические танцы на новогоднем корпоративе не считаются шалостями. На начальном этапе отношений это нужно определить», — подчеркнул эксперт.

Если после измены партнер поверхностно извинился, но в этих словах нет деятельного раскаяния и осознания, то в этих случаях могут быть дальнейшие рецидивы. Сожаление, по словам сексолога, должно чем-то подкрепляться.

Также важно изучить мотив действия и выяснить, почему человек так поступает. Лучше всего помочь в этом может специалист.

«Иногда, конечно, что-то можно делать сгоряча, но когда виновный во всех смертных грехах обвиняет сторону потерпевшую, то это может способствовать возникновению депрессии и надлому в отношениях. Но лучше обратиться к специалисту, чтобы выйти из таких отношений и не получить новых душевных травм», — отметил Кульгавчук.

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