Развивать ребенка просто и быстро: ТОП-5 эффективных игр из СССР, о которых все забыли

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Алина Крылова
Алина Крылова 50 0

Подбор слов на одну букву на бумаге позволит развить навыки у ребенка

Развивать ребенка просто и быстро: ТОП-5 эффективных игр из СССР, о которых все забыли

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Эта подборка вызовет у родителей настоящий приступ ностальгии.

Прогресс не стоит на месте: уже с пеленок дети осваивают компьютеры, замещают печатные книги электронными и осваивают планшеты вместо бумаги. Однако и по сегодняшний день лучшим способом занять и развить воображение у дошкольника считаются бумажные игры.

Многие из них знакомы людям, рожденным в СССР. О каких стоит вспомнить и обучить им ребенка — читайте в материале 5-tv.ru.

«Из одного много»

Тут все просто: пишем главное слово, желательно длинное (пусть это будет газонокосилка, например). Отмеряем две или три минуты — за это время каждый на своем листе должен написать как можно большее количество слов из букв, которые есть в главном слове.

Побеждает тот, кто написал больше всего слов или же букв. Эта игра помогает ребенку пополнять словарный запас, а заодно пробуждает в дошкольнике лидерские качества и азарт, пишет автор Дзен-канала «Растем вместе».

«На одну букву»

Сначала рисуем пять столбиков: имя, город, растение, животное, река. Каждый участник параллельно рисует столбики для себя.

Дальше выбираем любую букву, и на нее пишем слова, которые подходят под каждую категорию. Потом сверяем результаты — если слово повторяется (например, все написали имя Ира), то его вычеркиваем, оно не считается.

Очки начисляются только за уникальные слова. Побеждает тот, что написал больше слов и набрал большинство очков.

Азарт в подобной игре побуждает ребенка чаще и больше читать. А это, в свою очередь, развивает кругозор и словарный запас, попутно выявляя склонности дошкольника или школьника начальных классов к тем или иным направлениям.

«Отрезки»

На листе ставим произвольное количество точек, но желательно, чтобы количество было четным. Ходим по очереди, задача — соединить две точки отрезком так, чтобы не захватить третью точку и не пересечь уже имеющиеся отрезки.

Проигрывает тот, кто уже не может сходить. Эта игра родом из СССР развивает пространственное мышление, тренирует логику и позволяет ребенку морально подготовиться к черчению.

«Змейка»

Эта игра полностью повторяет компьютерную версию, но, в отличие от онлайна, развивает логическое и пространственное мышление. Чертим квадрат размером семь на семь клеточек — две стороны должны быть одного цвета, две — другого.

Каждый выбирает произвольную точку и оттуда начинается его «змейка». Каждый ход змейка должна удлиняться на одну клеточку, по диагонали ходить нельзя.

Пересекаться «змейки» тоже не должны. Можно вести змейку по стороне противоположного цвета — проиграет тот, кому некуда будет ходить.

«Чепуха»

Эта элементарная игра учит ребенка быстро писать, развивает фантазию и творческие навыки. Каждому из играющих дают листок бумаги.

На нем все отвечают на вопрос, заворачивают и передают следующему человеку. В основу можно брать элементарные вопросы: кто, где, когда, что сделал, с кем, чем это закончилось. В конце игры история разворачивается, все читают, чем она закончилась.

Ранее 5-tv.ru писал, какая простая бумажная игра научит ребенка арифметике.

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