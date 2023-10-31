«Инопланетян призывали прийти»: Наталья Подольская повторяет судьбу Кати Лель?

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 66 0

В юности Наталья Подольская увлекалась гаданием и даже призывала инопланетян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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В юности певица проделывала черные обряды.

В юности Наталья Подольская увлекалась гаданием и даже призывала инопланетян. Чем обернулись столь необычные увлечения, певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время мероприятия в честь дня рождения «Русского радио».

По словам Подольской, она является приверженцем православной религии, поэтому негативно относится к ясновидящим.

«Я верю в Бога, а вера отрицает гадание, предсказание и тому подобное», — отметила супруга Владимира Преснякова-младшего.

Тем не менее, в юности она увлекалась гаданием на картах и даже проделывала черные обряды, вызывая с подругами пиковую даму.

«Еще мы соединяли карандаши, и инопланетян призывали прийти. И они, знаете, нам казалось, приходили», — смеется Подольская.

Однако с возрастом, как отмечает певица, у большинства людей появляется больше интеллекта и благоразумия, и подобные увлечения уходят на второй план.

«Уже когда ума прибавляется, мне кажется, все это отваливается», — уверена артистка.

Тем не менее, Катя Лель до сих пор утверждает, что пришельцы украли у нее зубы, после чего она стала обладать экстраординарными способностями. К тому же, по словам артистки, инопланетяне до 2030 года захватят Землю.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пресняков сделал неожиданную публикацию о пришельцах.

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