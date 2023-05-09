«Катя Лель меня поймет»: Пресняков сделал неожиданную публикацию о пришельцах
Владимир Пресняков подшутил над Катей Лель из-за рассказов о пришельцах
Певица известна рассказами о взаимодействиях с инопланетянами. Знаменитость уверяла, что те украли у нее все зубы.
Певец Владимир Пресняков неожиданно подшутил над рассказами коллеги Кати Лель о пришельцах, опубликовав фото ночного неба над городом со светящимся ярким объектом в центре.
«Катя Лель меня поймет», — подписал артист фотографию, в шутку выдавая солнце за транспортное средство инопланетян.
Владимир Пресняков опубликовал фото ночного неба.
Катя Лель неоднократно утверждала, что взаимодействовала с представителями внеземной цивилизации. Пришельцы якобы похитили у нее все зубы, когда ей было 16 лет. Перед этим, утверждала певица, она вместе с семьей пила кофе на кухне и видела «зеленое свечение».
«У меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: „Открой свой рот, у тебя нет зубов“. Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — рассказывала певица.
Несмотря на смелые заявления Кати Лель, далеко не все верят в ее рассказы. Можно предположить, что в числе скептиков оказался и Владимир Пресняков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Наталья Подольская страдала из-за Владимира Преснякова.
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