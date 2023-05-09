«Катя Лель меня поймет»: Пресняков сделал неожиданную публикацию о пришельцах

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Владимир Пресняков подшутил над Катей Лель из-за рассказов о пришельцах

«Катя Лель меня поймет»: Пресняков сделал неожиданную публикацию о пришельцах

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Певица известна рассказами о взаимодействиях с инопланетянами. Знаменитость уверяла, что те украли у нее все зубы.

Певец Владимир Пресняков неожиданно подшутил над рассказами коллеги Кати Лель о пришельцах, опубликовав фото ночного неба над городом со светящимся ярким объектом в центре.

«Катя Лель меня поймет», — подписал артист фотографию, в шутку выдавая солнце за транспортное средство инопланетян.

Владимир Пресняков опубликовал фото ночного неба Владимир Пресняков опубликовал фото ночного неба. Instagram* / presnyakovvladimir

Катя Лель неоднократно утверждала, что взаимодействовала с представителями внеземной цивилизации. Пришельцы якобы похитили у нее все зубы, когда ей было 16 лет. Перед этим, утверждала певица, она вместе с семьей пила кофе на кухне и видела «зеленое свечение».

«У меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: „Открой свой рот, у тебя нет зубов“. Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — рассказывала певица.

Несмотря на смелые заявления Кати Лель, далеко не все верят в ее рассказы. Можно предположить, что в числе скептиков оказался и Владимир Пресняков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Наталья Подольская страдала из-за Владимира Преснякова.

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