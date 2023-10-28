Смертельные последствия? Кому запрещено пользоваться жиросжигателями

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Эндокринолог Прокопенко заявила об опасностях из-за применения жиросжигателей

Смертельные последствия? Кому запрещено пользоваться жиросжигателями

Фото: www.globallookpress.com / Fernando Gutierrez-Juarez

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Какие проблемы могут появиться при бесконтрольном использовании БАДов для похудения?

Биологически активные добавки-жиросжигатели для похудения подходят далеко не всем и могут привести к поражению внутренних органов человека. Об этом изданию Газета.ру заявила врач-эндокринолог Елена Прокопенко.

По ее словам, в состав таких БАДов входят кофеин, экстракты зеленого чая и зеленых зерен кофе, капсаицин, который есть в кайенском и красном перцах, таурин и другие вещества.

«БАДы не должны содержать веществ, относящихся к лекарственным препаратам», — подчеркнула она.

Организм человека индивидуален и не всем может подойти тот или иной состав БАДа. Тем более, что туда входит множество веществ и не все они могут быть безопасны.

Побочные эффекты могут варьироваться от повышенной раздражительности до повреждения почек и печени, проблем в работе сердца и сосудов. Прокопенко отметила, что жиросжигатели не стоит употреблять беременным и кормящим матерям, детям и подросткам. Имеющим хронические болезни и проблемы с сердцем и нервной системой, по крайней мере, стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее 5-tv.ru писал, что газировка и фастфуд вызывают привыкание.

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