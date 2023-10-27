«Меньше их не становится»: нужно ли вводить в России реестр неплательщиков алиментов

В список может попасть порядка 144 тысяч человек. Поможет ли эта мера изменить ситуацию?

Лучше поддерживать полные семьи, чем субсидировать матерей-одиночек. Об этом 5-tv.ru заявил семейный юрист Антон Сорвачев.

Министр юстиции России Константин Чуйченко рассказал об инициативе ведомства создать реестр неплательщиков алиментов. В него может попасть порядка 144 тысяч человек — в том числе граждан, которые были привлечены к уголовной или административной ответственности за их неуплату, либо же их сейчас разыскивают за эти правонарушения.

В дальнейшем против занесенных в этот список могут применять санкции. Данный законопроект уже внесен в Госдуму.

Сорвачев напомнил, что уже сейчас против неплательщиков действует широкая линейка мер давления. Среди них — и запрет на выезд за границу, и уголовное преследование, а потому расширять ее смысла нет, считает эксперт.

Проще работать с криминалом

Специалист пояснил, что последние лет пять в России идет постепенное ужесточение ответственности за неуплату алиментов. Он не сомневается в ужесточении уголовного наказания по этой линии, хотя общая практика показывает, что это не влияет на уменьшение числа правонарушений.

Юрист заявил, что этот реестр, когда его сформируют, будет использован не только как инструмент работы административных структур. Его могут использовать и для морального давления на неплательщиков, допускает он.

«Неплательщиками алиментов становятся не от хорошей жизни и, ужесточая наказание, ничего не добьешься, будет только хуже. Раз их уже 140 тысяч человек под угрозой внесения в этот реестр, а вообще у нас до полутора миллионов неплательщиков, из них десятки тысяч каждый год привлекают к уголовной ответственности, и меньше их не становится, только больше», — пояснил эксперт.

Хуже будет детям

Сейчас за неуплату алиментов в течение двух месяцев привлекают к административной ответственности, а при дальнейшей неуплате — к уголовной. Срок можно получить до года, также существуют различные неустойки и пени за их неуплату.

Даже при банкротстве обязательства по их уплате не снимаются. То есть в этой сфере ужесточать наказание можно только в русле увеличения сроков и ускорения применения уголовных санкций при малейшем пропуске платежа — например, до пяти лет заключения с нынешнего года, а иначе могут и запретить голосовать, предполагает эксперт.

«Лишают же уже сейчас водительских прав, можно и родительских прав лишить за неуплату алиментов, будет поражение в правах, могут лишить гражданства. А чего на человека тратиться, пенсию ему платить, если он неплательщик алиментов? <…> Ребенка родил, в алиментную систему попал — все, теперь только путь с обочины жизни под откос», — рассуждает он.

Однако ужесточение наказания может ударить и по тем детям, которых законодательство стремится таким образом защитить.

«Но от этого будет только хуже, в первую очередь детям, у которых начнут появляться отцы-уголовники, это не очень хорошо для биографии, если человек в госструктуру захочет устроиться, то родственник-уголовник — это минус в резюме, а не плюс», — добавил Сорвачев.

Плохое отношение

Специалист считает, что в России не работает механизм поддержки полных семей. То есть матери-одиночки помощь получают, а вот полные семьи, которые живут и рожают новых граждан страны, воспитывая их в нормальных психологических и бытовых условиях, нет.

Поддержка многодетных семей лишь частично закрывает проблему. Дело в том, что она не касается семей с одним-двумя детьми, убежден эксперт.

«Поддерживать, конечно, надо всех, но сейчас из неплательщиков алиментов сделали жупел», — считает Сорвачев.

Он призвал помогать в том числе и самим неплательщикам алиментов. Не от хорошей жизни зачастую люди попадают в такую ситуацию, которая в дальнейшем ломает им судьбу, считает он.

Упор на полную семью

По его мнению, нужно менять само отношение общества к неполным семьям. Сейчас, если женщина с ребенком развелась, или мужа не было изначально, то ее в обществе жалеют и поддерживают, а полные нормальные семьи с одним или двумя детьми считаются как само собой разумеющееся.

«А чего им помогать? С жиру бесятся, детей себе рожают», — иронизирует эксперт над общественной позицией.

Чтобы полных семей в России было больше, нужно поднимать их статус, чтобы государственные органы власти в первую очередь реагировали на их нужды и относились к ним бережно. Не стоит сводить все к деньгам и считать, что чем больше денег дать, тем больше будут рожать, уверен он.

«Семьи с детьми в России нужно уважать. Нужно провести работу в госорганах по этому поводу, объяснять в СМИ, как почетно жить полной семьей, чтобы в ней был ребенок, а лучше два-три, а лучше десять, что они молодцы, а не какие-то фрики. <…> Потому социальной нормой должна стать полная семья, а развод — это трагедия, а то у нас как мама-одиночка- так ей все должны, а обычную семью не замечают», — сетует Сорвачев.

Нужно поднимать социальный статус тех, кто сохранил семью, подчеркнул эксперт.

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