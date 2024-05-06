В России пройдут учения с применением нестратегического ядерного оружия

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Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Войска РФ проведут учения с применением нестратегического ядерного оружия

В России пройдут учения с применением нестратегического ядерного оружия

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

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Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Генштаб уже начал подготовку.

По поручению президента России Владимира Путина Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, учения в том числе являются ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц стран Запада.

Следует отметить, что в прошлом месяце страны Североатлантического альянса провели одни из самых масштабных учений за последние десятилетия, где условным противником выступила Россия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что учения НАТО свидетельствуют о подготовке к конфликту с нашей страной. Блок активно противостоит Москве в ходе конфликта на Украине, отметила дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России пообещал ответ на размещение ядерных объектов в Польше. Приближение совместных ядерных миссий стран-участниц НАТО к границам РФ обостряет угрозы.

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