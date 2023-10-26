Владимир Путин утвердил Климатическую доктрину России. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

Климатическая доктрина РФ подразумевает систему взглядов на цель, основные принципы, задачи и механизмы реализации единой государственной политики Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями, и является основой для выработки и реализации климатической политики.

Изменение климата является одним из самых серьезных вызовов текущего века и представляет собой междисциплинарную проблему, которая затрагивает экологические и экономические аспекты развития России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ХАМАС высоко оценило позицию Путина и усилия дипломатов РФ по Израилю.