ХАМАС высоко оценило позицию Путина и усилия дипломатов РФ по Израилю

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 124 0

Москва прикладывает все усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта.

ХАМАС высоко оценило позицию Путина и усилия дипломатов РФ по Израилю

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Представители исламистского палестинского движения ХАМАС высоко оценили позицию Владимира Путина по Израилю. Свое мнение они высказали во время встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве.

Кроме того, представители ХАМАС отметили усилия российских дипломатов.

«Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии», — сказано в сообщении ХАМАС в Telegram-канале.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

К настоящему времени подтверждена гибель 23 граждан РФ. Кроме того, известно о семи пропавших без вести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия с тревогой и болью в сердце следит за ситуацией на Ближнем Востоке.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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