ХАМАС высоко оценило позицию Путина и усилия дипломатов РФ по Израилю
Москва прикладывает все усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта.
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
Представители исламистского палестинского движения ХАМАС высоко оценили позицию Владимира Путина по Израилю. Свое мнение они высказали во время встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве.
Кроме того, представители ХАМАС отметили усилия российских дипломатов.
«Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии», — сказано в сообщении ХАМАС в Telegram-канале.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
К настоящему времени подтверждена гибель 23 граждан РФ. Кроме того, известно о семи пропавших без вести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия с тревогой и болью в сердце следит за ситуацией на Ближнем Востоке.
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