Саркома, смерть мужа и эмиграция: что стало с летчицей из «В бой идут одни «старики»

Роль капитана Молчановой стала самой известной в карьере Ольги Матешко. Как сложилась ее жизнь после успеха?

Советская актриса театра и кино Ольга Матешко отмечает 76 лет. Колоссальную популярность ей принесла роль в фильме «В бой идут одни „старики“». Как сложилась жизнь актрисы после успеха?

После триумфа Матешко получала множество предложений о съемках, однако все роли были второстепенными. Ключевые персонажи достались ей в фильмах «Женщины шутят всерьез» и «Обвиняется свадьба», после чего она вновь вернулась к эпизодам.

Актриса вышла замуж за кинооператора и режиссера Александра Итыгилова. Однако его судьба оборвалась очень трагично: в 1986 году он участвовал в съемках аварии на Чернобыльской АЭС. Съемочная группа использовала пиротехнику, из-за которой вместе с землей в воздух взлетала радиоактивная пыль, осевшая в почве после аварии на станции.

Итыгилов проработал в таких условиях полгода, получив огромную дозу облучения. Матешко жаловалась, что он провел «в самом пекле» так много времени.

Саркома легких убила его всего за несколько месяцев. В 45 лет муж Ольги Матешко скончался.

Их общий сын решил пойти по стопам отца и отправился учиться в университет театра, кино и телевидения. Актриса в это время работала в Нью-Йорке. После учебы сын переехал к ней. Однако долго за границей они не прожили и решили вернуться домой.

После 2018 года информации о новых проектах Ольги Матешко не появлялось, из чего поклонники сделали вывод, что звезда завершила карьеру. Но кое-что о ее личной жизни все же известно: актриса более 20 лет состоит в браке со скрипачом Сергеем Рябцевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрису Галину Стаханову назвали королевой эпизодических ролей.