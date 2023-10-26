«Проводили в новую жизнь»: Билан сообщил о смерти своего любимого кота

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 756 0

Дима Билан сообщил о смерти своего кота Соломона

«Проводили в новую жизнь»: Билан сообщил о смерти своего любимого кота

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Певец поделился переживаниями и попросил друзей и поклонников об одной услуге.

У Димы Билана умер кот Соломон, за жизнь которого артист боролся последние годы. В своем личном блоге певец поделился грустной новостью и своими переживаниями.

«29 сентября проводили Соломона в новую жизнь. Многие из вас следили за его историей с самого начала. Три года его тяжелых болезней и ежедневных процедур, но он боролся до самого конца! К сожалению, его кошачий век закончился, но я уверен, что он отработал в этом воплощении все, что должен был», — написал Билан.

Артист попросил друзей и поклонников не дарить ему животных и признался, что Соломон его многому научил. В частности, певец стал еще ближе к теме благотворительности в мире животных.

Три года назад кот прибился к музыканту и покорил его сердце. Тогда Билан отнес четвероногого друга на осмотр к ветеринару и вскоре узнал его серьезный диагноз — вирусный иммунодефицит кошек (ВИК). С тех пор исполнитель делает все для поддержки здоровья Соломона.

Дима Билан с большой любовью относился к питомцу, несмотря на плотный график, он делал все возможное, чтобы облегчить его состояние.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать Димы Билана рассказала о состоянии госпитализированного певца.

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