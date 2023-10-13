«Это опасно»: мать Димы Билана рассказала о состоянии госпитализированного певца

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 126 0

Мать Димы Билана выразила обеспокоенность состоянием госпитализированного певца

«Это опасно»: мать Димы Билана рассказала о состоянии госпитализированного певца

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Исполнитель попал в больницу с затянувшимся бронхитом.

Мама Димы Билана — Нина — назвала серьезной ситуацию со здоровьем госпитализированного с бронхитом певца. В беседе с телеканалом «360» она заявила, что исполнитель совсем себя не бережет.

«Я знаю, что был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо», — сказала она.

Также она призналась, что обычно при таком заболевании у него идут осложнения на легкие.

«Поэтому это опасно. Воспаление легких было уже, и не один раз. Приходится в больнице долго быть. Боимся мы этих болезней», — добавила мать певца.

Сам музыкант заверяет, что все в порядке. Накануне он впервые вышел на связь с поклонниками после госпитализации. Поблагодарил всех за беспокойство и успокоил — «все идет в плановом режиме».

О госпитализации Билана стало известно несколькими днями ранее. Из-за болезни пришлось перенести все его концерты на следующий год.

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